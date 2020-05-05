Минпросвещения апробирует отечественный аналог Zoom и Skype

"Мы хотим сделать систему и уже апробируем некого аналога Zoom, Skype, но отечественную, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально", - заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".