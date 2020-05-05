Минпросвещения апробирует отечественный аналог Zoom и Skype

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ апробирует отечественный аналог платформ для видеосвязи Zoom и Skype, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы хотим сделать систему и уже апробируем некого аналога Zoom, Skype, но отечественную, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально", - заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".
Он отметил, что сохранность персональных данных – это вопрос не только информационной, но и психологической безопасности.
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