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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:11
https://ria.ru/20200505/1570988144.html
Минпросвещения апробирует отечественный аналог Zoom и Skype
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570397210_0:249:3050:1965_1036x0_80_0_0_0ac2fa8bda17d3860c7be2d30a926115.jpg
РИА Новости

Минпросвещения апробирует отечественный аналог Zoom и Skype

14:20 05.05.2020 (обновлено: 09:11 06.05.2020)
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© REUTERS / Albert GeaCтудент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
Cтудент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
© REUTERS / Albert Gea
Cтудент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ апробирует отечественный аналог платформ для видеосвязи Zoom и Skype, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы хотим сделать систему и уже апробируем некого аналога Zoom, Skype, но отечественную, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально", - заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Он отметил, что сохранность персональных данных – это вопрос не только информационной, но и психологической безопасности.
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