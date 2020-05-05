Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:09
https://ria.ru/20200505/1570987427.html
В Минпросвещения надеются, что выпускные в школах состоятся
https://cdn21.img.ria.ru/images/155577/90/1555779067_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_77a5fd6db5271f3e163c02460c3012fd.jpg
РИА Новости

В Минпросвещения надеются, что выпускные в школах состоятся

14:05 05.05.2020 (обновлено: 09:09 06.05.2020)
2352
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ
Выпускники российских школ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выпускники российских школ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера в школах состоятся, когда позволит ситуация с коронавирусом, но решения об их проведении принимают региональные власти.

"И, надеюсь, что выпускные тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения", - заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
5 мая, 09:35
Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
4301010
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовВОЗОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусом среди школьников
Тестовые задания по русскому языку
Минпросвещения предлагает создать комиссию по русскому языку
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Школьные рюкзаки
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Ученики в школе
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Школьные рюкзаки
В России почти не выявили тяжелых случаев коронавируса среди школьников
Cтудент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
Минпросвещения апробирует отечественный аналог Zoom и Skype
Всероссийская олимпиада школьников
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ
Здание Дальневосточного федерального университета
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
Эксперты рассказали, как будут выглядеть перелеты после пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния