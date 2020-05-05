В Минпросвещения надеются, что выпускные в школах состоятся

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера в школах состоятся, когда позволит ситуация с коронавирусом, но решения об их проведении принимают региональные власти.
"И, надеюсь, что выпускные тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения", - заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф