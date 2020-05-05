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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:37
https://ria.ru/20200505/1570986643.html
В Петербурге центр онкологии ограничил госпитализацию из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Петербурге центр онкологии ограничил госпитализацию из-за COVID-19

13:37 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Петрова, ранее ограничивший прием пациентов в стационар после выявления коронавируса у 8 сотрудников и пациентов, приостановил госпитализацию еще в несколько отделений, сообщает медучреждение во вторник.
НМИЦ имени Петрова в конце апреля сообщал о выявлении коронавирусной инфекции у шести сотрудников и двух пациентов, которые направлены на лечение в специализированные инфекционные стационары, а также по месту жительства. Центр онкологии приостановил госпитализацию больных в хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение онкоурологии, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей, кожи, а также в отделение химиотерапии и инновационных технологий и хирургическое отделение абдоминальной онкологии.
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"Госпитализация в хирургическое отделение онкогинекологии приостановлена в связи с выявлением внутрибольничных пневмоний до выяснения их статуса. Госпитализация в отделение гематологии приостановлена в связи с выявлением контакта технического сотрудника с COVID-инфицированным. Отделение работает в обычном режиме", - говорится в сообщении НМИЦ.
Как уточняет медучреждение, при этом в среду будет проводиться госпитализация в хирургическое отделение опухолей молочной железы, а также в хирургическое торакальное отделение для химиолучевой терапии (без проведения обширных торакальных операций). Также пациентов примут отделение лучевой терапии, дневной стационары отделения краткосрочной химиотерапии, дневной стационар отделения химиотерапии и инновационных технологий. Продолжается госпитализация и в детское онкологическое отделение, открывшееся 1 мая.
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Ранее в апреле Минздрав России сообщал, что НМИЦ имени Петрова решено не перепрофилировать для приема пациентов с коронавирусом.
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова" министерства здравоохранения РФ - один из крупнейших специализированных лечебно-диагностических центров России, ведущее научное онкологическое учреждение Северо-Западного федерального округа.
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