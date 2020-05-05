Вывозной рейс из Шанхая перенесли на сутки

"Перенос времени вылета. Рейс № AFL7207 Шанхай – Санкт-Петербург – Москва вылетает 7 мая 2020 года в 20.50 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Китай - РФ". Ранее предполагалось, что рейс вылетит в это же время 6 мая.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.