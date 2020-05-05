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2020-05-05T14:10
https://ria.ru/20200505/1570986279.html
Вывозной рейс из Шанхая перенесли на сутки
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РИА Новости

Вывозной рейс из Шанхая перенесли на сутки

13:33 05.05.2020 (обновлено: 14:10 05.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Шанхая в Петербург и Москву перенесли на сутки, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Перенос времени вылета. Рейс № AFL7207 Шанхай – Санкт-Петербург – Москва вылетает 7 мая 2020 года в 20.50 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Китай - РФ". Ранее предполагалось, что рейс вылетит в это же время 6 мая.

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В опубликованных Минкомсвязи списках сейчас значатся 96 пассажиров. В Минкомсвязи уточнили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Пензенской областях, республиках Карелия и Мордовия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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