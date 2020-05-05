В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

"Медсестра скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

Ранее в комздраве сообщили, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников.