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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:27
https://ria.ru/20200505/1570986066.html
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

13:27 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
"Медсестра скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в комздраве сообщили, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников.
В Петербурге выявлены 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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