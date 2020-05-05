В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
"Медсестра скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.
Ранее в комздраве сообщили, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников.
В Петербурге выявлены 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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