В Пензенской области выявили коронавирус у двух детей

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Среди 30 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть двое детей, общее число зараженных выросло до 569, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 4 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 193 человека. Среди заболевших было 27 детей.
"Оперативная ситуация на 5 мая. Общее число зарегистрированных случаев - 569. Новых выявленных - 30. Двое детей - трех и 13 лет, остальные пациенты - от 19 лет до 81 года", - написала Черемушкина во вторник в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 16 новых случаев COVID-19 выявлены в Пензе, по три - в Каменском и Сосновоборском, по два - в Белинском и Городищенском, по одному - в Шемышейском, Сердобском, Малосердобинском и Пензенском районах области.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.