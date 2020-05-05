В Пензенской области выявили коронавирус у двух детей

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

"Оперативная ситуация на 5 мая. Общее число зарегистрированных случаев - 569. Новых выявленных - 30. Двое детей - трех и 13 лет, остальные пациенты - от 19 лет до 81 года", - написала Черемушкина во вторник в своем Telegram-канале.