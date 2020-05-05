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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:20
https://ria.ru/20200505/1570985862.html
В Пензенской области выявили коронавирус у двух детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Пензенской области выявили коронавирус у двух детей

13:20 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Среди 30 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть двое детей, общее число зараженных выросло до 569, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 4 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 193 человека. Среди заболевших было 27 детей.
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"Оперативная ситуация на 5 мая. Общее число зарегистрированных случаев - 569. Новых выявленных - 30. Двое детей - трех и 13 лет, остальные пациенты - от 19 лет до 81 года", - написала Черемушкина во вторник в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 16 новых случаев COVID-19 выявлены в Пензе, по три - в Каменском и Сосновоборском, по два - в Белинском и Городищенском, по одному - в Шемышейском, Сердобском, Малосердобинском и Пензенском районах области.
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Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевЗдоровье - ОбществоПензаПензенская область
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