В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число умерших с COVID-19 в республике составило 27 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 918 случаев заболевания коронавирусом, скончались 26 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 5 мая по результатам исследований выявлено 966 проб (+48), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 27 человек", - говорится в сообщении.

В региональном минздраве уточнили, что скончавшийся являлся старейшиной одного из родов, у него был ряд сопутствующих заболеваний.

По информации штаба, выздоровел 21 пациент, всего выздоровевших - 190 человек.

"Всего госпитализировано 533 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 425, 63 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2050 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 770 человек.