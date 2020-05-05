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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:09
https://ria.ru/20200505/1570985503.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736405_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_3387dc779e52b2c3b332c8e26c850031.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

13:09 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик в защитном костюме. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число умерших с COVID-19 в республике составило 27 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 918 случаев заболевания коронавирусом, скончались 26 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 5 мая по результатам исследований выявлено 966 проб (+48), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 27 человек", - говорится в сообщении.
В региональном минздраве уточнили, что скончавшийся являлся старейшиной одного из родов, у него был ряд сопутствующих заболеваний.
По информации штаба, выздоровел 21 пациент, всего выздоровевших - 190 человек.
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"Всего госпитализировано 533 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 425, 63 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2050 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 770 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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