СМИ: на Украине националисты унизили девочку, снявшую, как срывают флаг

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Запорожье националисты поставили на колени и заставили облить себя зеленкой девочку-подростка, которая сняла на видео друзей, срывающих флаг Украины. Об этом сообщает Strana.ua.
На прошлой неделе в социальных сетях был опубликован ролик, на котором подростки срывают государственный флаг с флагштока. Видео снимала тринадцатилетняя девочка, за кадром слышен ее смех.
Полиция возбудила уголовное дело, срывающих флаг доставили в отделение. В отношении националистов пока никаких мер не принималось.