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2020-05-05T15:59
https://ria.ru/20200505/1570985104.html
СМИ: на Украине националисты унизили девочку, снявшую, как срывают флаг
https://cdn23.img.ria.ru/images/152084/96/1520849692_0:330:3043:2042_1036x0_80_0_0_7c06712fcdbbcdb3a132aae5f50e50a3.jpg
РИА Новости

СМИ: на Украине националисты унизили девочку, снявшую, как срывают флаг

13:09 05.05.2020 (обновлено: 15:59 05.05.2020)
43076
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у здания посольства Украины в Москве
Флаг у здания посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Запорожье националисты поставили на колени и заставили облить себя зеленкой девочку-подростка, которая сняла на видео друзей, срывающих флаг Украины. Об этом сообщает Strana.ua.
На прошлой неделе в социальных сетях был опубликован ролик, на котором подростки срывают государственный флаг с флагштока. Видео снимала тринадцатилетняя девочка, за кадром слышен ее смех.
Полиция возбудила уголовное дело, срывающих флаг доставили в отделение. В отношении националистов пока никаких мер не принималось.
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Ситуация на УкраинеЗапорожьеУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Детей, стариков унижать, это все на что их хватает. Не понятно куда нормальные люди подевались.
5 мая, 13:18
ВВладимир
15211327
А сколько бы у нас дали девочки и её друзьям, если бы они сорвали государственный флаг?
5 мая, 13:55
Александр Реш-ков
341235109
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