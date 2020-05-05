Эксперт: 70-80% случаев COVID-19 протекают бессимптомно

"На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания",- сказал Акимкин, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что отечественные тест-системы позволяют своевременно выявлять и изолировать бессимптомных носителей коронавируса и пациентов с легкими клиническими формами, что снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.