Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:04
https://ria.ru/20200505/1570984860.html
Эксперт: 70-80% случаев COVID-19 протекают бессимптомно
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901680_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_b4f248df2c8168b9b9f6f1fbecb428a0.jpg
РИА Новости

Эксперт: 70-80% случаев COVID-19 протекают бессимптомно

13:04 05.05.2020
4017
© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник держит в руках тест на коронавирус
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус
© Sputnik / Мурад Оруджев
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70-80% случаев коронавируса в России протекают в лёгкой форме или бессимптомно, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Василия Акимкина.
"На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания",- сказал Акимкин, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что отечественные тест-системы позволяют своевременно выявлять и изолировать бессимптомных носителей коронавируса и пациентов с легкими клиническими формами, что снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
3 мая, 14:57Распространение нового коронавируса
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
182321022
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Мне вот то же интересно, как это так - бессимптомно? Какие то хоть минимальные симптому же должны же быть, хоть кашель, сопли что ли. Особенно странно, как пневмония может протекать бессимптомно?
5 мая, 14:28
vvegaexl
2210002
Если нет симптомов, нет и инфекции. Хватит людям голову морочить! Я не врач, вот и не вру))) Но насколько мне известно, на инфекции организм как то реагирует.
5 мая, 13:35
Юрий Palaznik
1100001
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Туристы с чемоданами в аэропорту
Спрос на международные поездки не возобновится до 2023 года
Тестирование на коронавирус
Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Рабочий в медицинской маске у таблички Место для курения
Нарколог Минздрава назвал курение во время пандемии смертельно опасным
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Люди в защитных масках
В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Лукашенко заявил, что Путин запросил с ним телефонный разговор
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния