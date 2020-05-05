В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Афганистане за сутки выросло на 330 и превысило 3 тысячи, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на данные минздрава.
По данным минздрава, за последние сутки афганские медики выявили 330 новых случаев, общее число заражений достигло 3 224. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровел 421 человек, скончались 95.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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