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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:27
https://ria.ru/20200505/1570984501.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984658_0:109:2936:1761_1036x0_80_0_0_246da28007e461219c21452a58f78f89.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

12:56 05.05.2020 (обновлено: 13:27 05.05.2020)
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© REUTERS / Omar SobhaniДезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
© REUTERS / Omar Sobhani
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Афганистане за сутки выросло на 330 и превысило 3 тысячи, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на данные минздрава.
По данным минздрава, за последние сутки афганские медики выявили 330 новых случаев, общее число заражений достигло 3 224. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровел 421 человек, скончались 95.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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