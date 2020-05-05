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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:59
https://ria.ru/20200505/1570984320.html
В России подтверждено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В России подтверждено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:59 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона
Красная зона
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России на данный момент зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
За последние сутки в 83 регионах подтвердили 10 102 случая заболевания, скончались 95 человек.
Накануне сообщалось о 10 581 заболевших.
Всего в России на данный момент вылечились 19 865 человек, умерли 1 451.
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В Москве зафиксировано 5714 случаев заболевания, в Московской области — 822. В Санкт-Петербурге выявлено 226 заболевших COVID-19, в Нижегородской области — 174, а в Свердловской области — 133.

Пандемия COVID-19

По последним данным ВОЗ, в мире заражено 3,43 миллиона человек, скончались — 240 тысяч. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 3,58 миллиона, 251 тысяча скончались.
США лидируют по количеству заболевших и погибших. Также в список входят Испания, Италия, Британия, Германия. Россия находится на седьмом месте, обогнав Турцию, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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