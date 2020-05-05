В России подтверждено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России на данный момент зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
За последние сутки в 83 регионах подтвердили 10 102 случая заболевания, скончались 95 человек.
Накануне сообщалось о 10 581 заболевших.
Всего в России на данный момент вылечились 19 865 человек, умерли 1 451.
В Москве зафиксировано 5714 случаев заболевания, в Московской области — 822. В Санкт-Петербурге выявлено 226 заболевших COVID-19, в Нижегородской области — 174, а в Свердловской области — 133.
Пандемия COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.