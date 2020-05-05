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75 лет Великой Победы
2020-05-05T12:46
https://ria.ru/20200505/1570983807.html
Пензенская область приняла эстафету песенного марафона к Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983735_0:76:3072:1804_1036x0_80_0_0_4c78599b6655e24b201b149403a3c418.jpg
РИА Новости

Пензенская область приняла эстафету песенного марафона к Дню Победы

12:46 05.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняСоветский патефон в клубе исторической реконструкции
Советский патефон в клубе исторической реконструкции
© РИА Новости / Владимир Песня
Советский патефон в клубе исторической реконструкции . Архивное фото
ПЕНЗА, 5 мая - РИА Новости. Пензенская область во вторник стала участником масштабной патриотической акции - песенного марафона "Наш День Победы", от региона в проекте участвуют представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением Владимира Каширского, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акция, посвященная 75-летию Победы, объединила исполнителей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Ее участники исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках. Эстафету исполнения песни пензенцы приняли от Ульяновской области. К проекту уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край. Записи выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходили в феврале – марте, до введения режима самоизоляции.
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"Узнав об акции, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие – для нас это было очевидно. Радостно, что в создании самого ролика нам помогли сами ветераны Великой Отечественной, а также "Волонтеры Победы", пензенские поисковики, представители промышленных предприятий и просто жители, для которых песня "День Победы" - не просто произведение, а гимн мужества и стойкости советского народа перед лицом смертельной опасности", - приводятся в сообщении слова Каширского.
Выступления творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами: #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды.
Передавая песенную эстафету Республике Чувашия, пензенские исполнители записали обращение к своим землякам, в котором говорится, что за годы войны из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тысяч человек, из которых свыше 190 тысяч не вернулись с полей сражения. В военное время пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи. В 2020 году город Пенза претендует на получение почетного звания РФ "Город трудовой доблести", добавили в пресс-службе.
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75 лет Великой ПобедыРеспублика БашкортостанРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияЧувашская Республика (Чувашия)ПензаУльяновская областьУдмуртская Республика (Удмуртия)Республика Татарстан (Татарстан)Пензенская областьПермский крайОбщество
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