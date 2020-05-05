Пензенская область приняла эстафету песенного марафона к Дню Победы

"Узнав об акции, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие – для нас это было очевидно. Радостно, что в создании самого ролика нам помогли сами ветераны Великой Отечественной, а также "Волонтеры Победы", пензенские поисковики, представители промышленных предприятий и просто жители, для которых песня "День Победы" - не просто произведение, а гимн мужества и стойкости советского народа перед лицом смертельной опасности", - приводятся в сообщении слова Каширского.