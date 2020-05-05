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Туризм
2020-05-05T14:20
https://ria.ru/20200505/1570983372.html
Эксперты рассказали, как будут выглядеть перелеты после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569967745_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_7854da31d01aec9485d52bb64e90e30f.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как будут выглядеть перелеты после пандемии

14:19 05.05.2020 (обновлено: 14:20 05.05.2020)
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© Фото : Кирилл КирсановНа борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
© Фото : Кирилл Кирсанов
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Авиакомпании вводят новые меры по обеспечению безопасности пассажиров во время полета, сообщает Express.
Маски для лица могут стать обязательными для всех путешественников. Некоторые крупные перевозчики требуют, чтобы пассажиры носили маски на рейсах сейчас.
Американская авиакомпания заявила, что пассажирам приходится носить маски не только во время полета, но и перед посадкой, и во время нее: при регистрации, в залах ожидания.
Перевозчики обеспокоены тем, что будущие туристы будут опасаться путешествовать на самолетах, если сочтут, что с большой вероятностью "поймают" COVID-19 на борту. Маски необходимы в том числе и для того, чтобы обеспечить клиентам "душевное спокойствие".
Пресс-секретарь американского перевозчика заявила, что маски станут обязательными для всех пассажиров, причем выдаваться защитные средства будут бесплатно.
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