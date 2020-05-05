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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:32
https://ria.ru/20200505/1570983152.html
В Испании выявили 867 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании выявили 867 новых случаев коронавируса

12:32 05.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 185 человек, третий день подряд сохраняется тенденция менее 200 летальных исходов, следует их данных минздрава.
Третьего и 4 мая было зафиксировано одинаковое количество летальных исходов – 164 человека. Общее число жертв достигло на 5 мая 25 613.
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За минувшие сутки выявлено 867 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 219 329. Выздоровели 123 486 человек (за сутки - 2 143). Таким образом, активными остаются 70,2 тысячи случаев.
С начала эпидемии положительный диагноз был поставлен 43 956 медработникам.
Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
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