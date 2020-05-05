Шеф-повар: полевая кухня - красиво, но не для приема в Кремле

"Бывало, что накрывали шатры на Соборной площади, на Ивановской, там готовили кашу - и перловую, и гречневую, делали в таганках, была полевая кухня. Да, это красиво, но блюда эти не банкетные. Как правило, 9 мая все проходит в Большом Кремлевском дворце", - сказал Галкин в интервью РИА Новости.