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75 лет Великой Победы
2020-05-05T12:29
https://ria.ru/20200505/1570983051.html
Шеф-повар: полевая кухня - красиво, но не для приема в Кремле
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570982688_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_326f320fcfea263291776463c9243a53.jpg
РИА Новости

Шеф-повар: полевая кухня - красиво, но не для приема в Кремле

12:29 05.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАнатолий Галкин
Анатолий Галкин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фронтовая каша из полевой кухни по случаю годовщины Дня Победы - это красиво, но такая еда не подходит для торжественного приема в Кремле, считает известный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
По традиции в годовщину победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия по случаю 75-летнего юбилея Победы были отменены.
"Бывало, что накрывали шатры на Соборной площади, на Ивановской, там готовили кашу - и перловую, и гречневую, делали в таганках, была полевая кухня. Да, это красиво, но блюда эти не банкетные. Как правило, 9 мая все проходит в Большом Кремлевском дворце", - сказал Галкин в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Анатолия Галкина >>
Сервировка стола
5 мая, 10:4975 лет Великой Победы
Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы
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75 лет Великой ПобедыАнатолий ГалкинРоссияДень ПобедыАдминистрация президента РоссииОбщество
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