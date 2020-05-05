Шеф-повар: полевая кухня - красиво, но не для приема в Кремле

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фронтовая каша из полевой кухни по случаю годовщины Дня Победы - это красиво, но такая еда не подходит для торжественного приема в Кремле, считает известный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
По традиции в годовщину победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия по случаю 75-летнего юбилея Победы были отменены.
"Бывало, что накрывали шатры на Соборной площади, на Ивановской, там готовили кашу - и перловую, и гречневую, делали в таганках, была полевая кухня. Да, это красиво, но блюда эти не банкетные. Как правило, 9 мая все проходит в Большом Кремлевском дворце", - сказал Галкин в интервью РИА Новости.