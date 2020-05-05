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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:15
https://ria.ru/20200505/1570982571.html
В Петербурге число случаев коронавируса превысило пять с половиной тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1036x0_80_0_0_d2ad26839f6d53f35dcc661593584e55.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев коронавируса превысило пять с половиной тысяч

12:15 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 5,5 тысячи, при этом выздоровели 1468 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5572 случая заражения COVID-19. Умерло 37 человек. Выздоровело 1468 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5241 человека. На карантине находятся 3258 человек, из них 113 - в обсерваторе, 676 - на самоизоляции, 2469 - контактные.
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