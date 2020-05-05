В Петербурге число случаев коронавируса превысило пять с половиной тысяч

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5572 случая заражения COVID-19. Умерло 37 человек. Выздоровело 1468 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5241 человека. На карантине находятся 3258 человек, из них 113 - в обсерваторе, 676 - на самоизоляции, 2469 - контактные.