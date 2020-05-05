Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T14:10
https://ria.ru/20200505/1570981448.html
Москалькова попросила Генпрокуратуру смягчить меру пресечения для женщин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156146/87/1561468778_0:117:2888:1742_1036x0_80_0_0_95a3445e276a516fec2f594418847949.jpg
РИА Новости

Москалькова попросила Генпрокуратуру смягчить меру пресечения для женщин

11:48 05.05.2020 (обновлено: 14:10 05.05.2020)
990
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой применять меру пресечения для женщин в виде заключения под стражу только в крайних случаях, а также рассмотреть вопрос о замене этой меры на домашний арест.
"К нам поступают жалобы от женщин, которые содержатся в следственных изоляторах. Они не жалуются на условия содержания, но просят рассмотреть вопрос о замене им меры пресечения на залог или на (домашний - ред.) арест. Такие обращения заслуживают внимания, и я обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой применять меру пресечения в виде заключения под стражу только в крайних случаях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
29 января 2019, 13:40
Москалькова выступила за освобождение смертельно больных женщин-заключенных
Так, по словам Москальковой, проведение следствия сегодня затруднено из-за пандемии: свидетели не являются к следователю из-за режима ограничения передвижения, и адвокаты тоже резко сократили возможность посещения СИЗО. В этих условиях омбудсмен считает важным рассмотреть возможность изменения меры пресечения на домашний арест.
"Я знаю, что ФСИН обратился в Верховный суд с этим вопросом. Я поддерживаю такое обращение и надеюсь, что судебные органы в условиях пандемии будут особенно внимательно подходить к вопросу заключения под стражу, а у следователей сейчас есть возможность изменить заключение под стражу на домашний арест или на другие меры, не связанные с лишением свободы", - заключила Москалькова.
Заключенная на кухне готовит мясо. Архивное фото
20 сентября 2018, 16:08
Москалькова призвала создать стандарты прав женщин в заключении
Ранее Москалькова провела заседание Евразийского альянса омбудсменов в формате видеоконференции с коллегами из Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другими. Омбудсмены, по словам Москальковой, считают необходимым использовать инструменты для досрочного освобождения людей из мест лишения свободы, если их характеристика положительная и преступления не являются тяжкими.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
2100540
Татьяна МоскальковаОбщество
Популярные комментарии
Мера пресечения в виде заключения под стражу применяется не по половому признаку, а по тяжести и характеру преступления...
5 мая, 12:07
YSYar S
1300000
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле
Шеф-повар Кремля: президент на приеме к 9 мая не доходит до горячих блюд
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала законодательно определить специфику удаленной работы
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
СК завел дело после пожара в частном доме в Подмосковье
Охранный периметр Минской исправительной колонии
В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Медицинский работник у машины скорой помощи
В Воронежской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Дистанционное работа
Эксперт рассказал, как организовать удаленку в условиях самоизоляции
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев
Суд проведет заседание по делу "Нового величия"
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Интервью Татьяны Москальковой РИА Новости
Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время самоизоляции
Автомобиль скорой помощи
В НМИЦ эндокринологии Минздрава открыли центр для лечения COVID-19
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния