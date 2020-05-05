Москалькова попросила Генпрокуратуру смягчить меру пресечения для женщин

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой применять меру пресечения для женщин в виде заключения под стражу только в крайних случаях, а также рассмотреть вопрос о замене этой меры на домашний арест.
"К нам поступают жалобы от женщин, которые содержатся в следственных изоляторах. Они не жалуются на условия содержания, но просят рассмотреть вопрос о замене им меры пресечения на залог или на (домашний - ред.) арест. Такие обращения заслуживают внимания, и я обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой применять меру пресечения в виде заключения под стражу только в крайних случаях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
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Так, по словам Москальковой, проведение следствия сегодня затруднено из-за пандемии: свидетели не являются к следователю из-за режима ограничения передвижения, и адвокаты тоже резко сократили возможность посещения СИЗО. В этих условиях омбудсмен считает важным рассмотреть возможность изменения меры пресечения на домашний арест.
"Я знаю, что ФСИН обратился в Верховный суд с этим вопросом. Я поддерживаю такое обращение и надеюсь, что судебные органы в условиях пандемии будут особенно внимательно подходить к вопросу заключения под стражу, а у следователей сейчас есть возможность изменить заключение под стражу на домашний арест или на другие меры, не связанные с лишением свободы", - заключила Москалькова.
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Ранее Москалькова провела заседание Евразийского альянса омбудсменов в формате видеоконференции с коллегами из Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другими. Омбудсмены, по словам Москальковой, считают необходимым использовать инструменты для досрочного освобождения людей из мест лишения свободы, если их характеристика положительная и преступления не являются тяжкими.