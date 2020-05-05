Москалькова попросила Генпрокуратуру смягчить меру пресечения для женщин

"К нам поступают жалобы от женщин, которые содержатся в следственных изоляторах. Они не жалуются на условия содержания, но просят рассмотреть вопрос о замене им меры пресечения на залог или на (домашний - ред.) арест. Такие обращения заслуживают внимания, и я обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой применять меру пресечения в виде заключения под стражу только в крайних случаях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.