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75 лет Великой Победы
2020-05-05T12:25
https://ria.ru/20200505/1570981115.html
Шеф-повар Кремля: президент на приеме к 9 мая не доходит до горячих блюд
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РИА Новости

Шеф-повар Кремля: президент на приеме к 9 мая не доходит до горячих блюд

11:39 05.05.2020 (обновлено: 12:25 05.05.2020)
2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент на приеме в Кремле по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне как правило не добирается до смены горячих блюд, потому что посвящает все свое время гостям, ветеранам, рассказал в интервью РИА Новости кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия по случаю 75-летнего юбилея Победы были отменены.
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"Особая кухня обслуживает только президента, тогда как за весь остальной банкет отвечает Комбинат питания "Кремлевский". Конечно, меню президента собирается из тех же продуктов, и, может быть, будет отличаться разве что горячим. Но, как правило, первые лица до горячего никогда не доходят. Тосты, обход гостей, обход ветеранов - как правило, они просто делают вид, что едят, честно сказать. Никогда, никогда ни один президент за этим столом не сидел и не съедал закуску, горячую закуску, второе блюдо. Такого никогда не было", - вспоминает собеседник агентства.
Что касается меню, то, по его словам, гости могут рассчитывать на мясное ассорти, рыбное ассорти, закуски. "Наши ветераны уже в возрасте, поэтому в меню не должно быть чего-то очень жесткого, что неудобно будет есть. Если это выпечка, то это могут быть какие-то маленькие пирожки на два укуса", - отметил Галкин.
Читайте полный текст интервью Анатолия Галкина >>
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5 мая, 09:4375 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыАнатолий ГалкинДень ПобедыАдминистрация президента РоссииОбщество
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