Шеф-повар Кремля: президент на приеме к 9 мая не доходит до горячих блюд

"Особая кухня обслуживает только президента, тогда как за весь остальной банкет отвечает Комбинат питания "Кремлевский". Конечно, меню президента собирается из тех же продуктов, и, может быть, будет отличаться разве что горячим. Но, как правило, первые лица до горячего никогда не доходят. Тосты, обход гостей, обход ветеранов - как правило, они просто делают вид, что едят, честно сказать. Никогда, никогда ни один президент за этим столом не сидел и не съедал закуску, горячую закуску, второе блюдо. Такого никогда не было", - вспоминает собеседник агентства.