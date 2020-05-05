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2020-05-05T11:33
https://ria.ru/20200505/1570980726.html
Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку
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РИА Новости

Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку

11:32 05.05.2020 (обновлено: 11:33 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением в два раза увеличило прежние планы на поставку гречки для государственных нужд на текущий год, говорится в соответствующем документе, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, объем заказа на поставку гречихи для республиканских государственных нужд увеличен с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн. Пяти областям, кроме Витебской, доведено задание в размере по 6 тысяч тонн гречихи вместо 3 тысяч тонн ранее.
Гречневая крупа
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Белоруссия хочет отказаться от российской гречки
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.
Позже начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза республики Алексей Богданов сообщил, что Белоруссия намерена уже в текущем году отказаться от импорта гречки из России, нарастив производство до полного обеспечения внутреннего рынка. По его словам, принято решение увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что "позволит уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды внутренний рынок в объеме 20 тысяч тонн гречневой крупы". Ожидается, что Белоруссия сможет не только полностью обеспечить себя гречневой крупой, но и даже немного экспортировать на рынки других государств.
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