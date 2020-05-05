В Эстонии число случаев коронавируса выросло до 1711

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1703 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 57 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровел 261 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.