Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:28
https://ria.ru/20200505/1570980563.html
В Эстонии число случаев коронавируса выросло до 1711
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев коронавируса выросло до 1711

11:28 05.05.2020
565
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусной инфекцией в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1711 человек, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1703 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 57 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровел 261 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Врачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
29 апреля, 16:30Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
720000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
Центр Таллина
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1,72 тысячи
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1713
Медицинский работник
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
Эстония
В Эстонии торговые центры откроются 11 мая
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала законодательно определить специфику удаленной работы
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
СК завел дело после пожара в частном доме в Подмосковье
Медик в защитном костюме
Омскую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Тушение пожара в Калифорнии
В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Водитель машины скорой помощи
В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом
Медицинский работник у машины скорой помощи
В Воронежской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число жертв коронавируса достигло 700
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы
Охранный периметр Минской исправительной колонии
В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий
Гречневая крупа
Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку
Койки в палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 183 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния