В Эстонии число случаев коронавируса выросло до 1711

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусной инфекцией в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1711 человек, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1703 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 57 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровел 261 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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