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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:28
https://ria.ru/20200505/1570980531.html
Омскую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

Омскую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

11:28 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик в защитном костюме. Архивное фото
ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила во вторник, что больница имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрывается на карантин, который займет около двух недель.
Третьего мая минздрав Омской области сообщил, что в Омске из отделения пульмонологии городской больницы №1 имени Кабанова перераспределяют пациентов из-за подозрения на попадание в отделение COVID-19. Речи о закрытии на карантин всей больницы тогда не шло, минздрав ждал результатов тестов.
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"Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около двух недель. На данный момент в отделениях больницы находятся 417 пациентов", - сообщила 5 мая журналистам министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Министр добавила, что ситуация находится под контролем, учреждение продолжит свою работу "в изолированном режиме". По ее словам, "угрозы заражения нет", а карантин - "вынужденные меры безопасности как для врачей, так и для пациентов". Чтобы снизить риск заражения, в ближайшие сутки у пациентов и медиков возьмут анализы на коронавирус, добавила министр. "Труд врачей бесценен в любых условиях", - отметила она.
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области на 5 мая зафиксировали уже 191 случай коронавируса, 42 человека выздоровели, пятеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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