Омскую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила во вторник, что больница имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрывается на карантин, который займет около двух недель.
Третьего мая минздрав Омской области сообщил, что в Омске из отделения пульмонологии городской больницы №1 имени Кабанова перераспределяют пациентов из-за подозрения на попадание в отделение COVID-19. Речи о закрытии на карантин всей больницы тогда не шло, минздрав ждал результатов тестов.
"Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около двух недель. На данный момент в отделениях больницы находятся 417 пациентов", - сообщила 5 мая журналистам министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Министр добавила, что ситуация находится под контролем, учреждение продолжит свою работу "в изолированном режиме". По ее словам, "угрозы заражения нет", а карантин - "вынужденные меры безопасности как для врачей, так и для пациентов". Чтобы снизить риск заражения, в ближайшие сутки у пациентов и медиков возьмут анализы на коронавирус, добавила министр. "Труд врачей бесценен в любых условиях", - отметила она.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области на 5 мая зафиксировали уже 191 случай коронавируса, 42 человека выздоровели, пятеро скончались.
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