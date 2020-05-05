Омскую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

"Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около двух недель. На данный момент в отделениях больницы находятся 417 пациентов", - сообщила 5 мая журналистам министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Министр добавила, что ситуация находится под контролем, учреждение продолжит свою работу "в изолированном режиме". По ее словам, "угрозы заражения нет", а карантин - "вынужденные меры безопасности как для врачей, так и для пациентов". Чтобы снизить риск заражения, в ближайшие сутки у пациентов и медиков возьмут анализы на коронавирус, добавила министр. "Труд врачей бесценен в любых условиях", - отметила она.