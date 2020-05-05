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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:26
https://ria.ru/20200505/1570980428.html
Во Владимирской области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 950
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705925_0:78:2026:1219_1036x0_80_0_0_f84767b14bc8e1e8b863c4bbe39cf44d.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 950

11:26 05.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрачи в палате для больных с коронавирусом
Врачи в палате для больных с коронавирусом
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врачи в палате для больных с коронавирусом. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 48, всего в регионе 944 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 944 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 151, в Гусь-Хрустальном районе - 104, Муроме - 92, Ковровском районе - 91, Александровском - 73, Кольчугинском - 59.
Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская область
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