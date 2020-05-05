Во Владимирской области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 950

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 48, всего в регионе 944 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 944 случая заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 151, в Гусь-Хрустальном районе - 104, Муроме - 92, Ковровском районе - 91, Александровском - 73, Кольчугинском - 59.
Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
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