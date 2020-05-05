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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:24
https://ria.ru/20200505/1570980391.html
В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом

11:24 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести, стала девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
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"В тульской больнице скончалась 88-летняя жительница Чернского района с положительным анализом на COVID-19. Женщина поступила в стационар в состоянии средней тяжести. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1368 человек, 156 пациентов выздоровели.
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