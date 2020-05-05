В Амурской области за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Амурской области выросло на 14 и достигло 98 случаев, сообщает правительство региона.

"Как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев новой коронавирусной инфекции... Таким образом, прирост за последние сутки составил 16,7%. С нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев", - говорится в сообщении.

Выздоровели, по данным властей, 14 человек, они выписаны из стационара, 84 проходят лечение. Больше половины заболевших - 54% - заразились при близком контакте с инфицированными, преимущественно в семье, 46% - за пределами Амурской области, в пути, преимущественно в поездах. Медики наблюдают и обследуют 812 человек, контактирующих с больными, люди находятся на изоляции дома или в изоляторах.

"Объемы исследований необходимо наращивать. Мы ожидаем, что в ближайшее время начнет проводить тесты наш институт патологии дыхания", - цитирует правительство Курганову.

Всего в Приамурье проведено почти 15,4 тысячи исследований на коронавирус, большую часть тестов проводят специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии, анализы делают также в областной инфекционной больнице, начала работать по этому направлению и Амурская областная клиническая больница.