Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина

"В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех - его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте Роскосмоса.