Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье скончавшегося генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, который заразился коронавирусом.
"В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех - его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте Роскосмоса.
"С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - сказал Рогозин.
Микрин скончался на 65-м году жизни.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса подтвердили смерть Микрина.
До этого Рогозин сообщал, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Микрин был генеральным конструктором - первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики
Сам Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находятся в изолированной комнате - за стеклом.