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2020-05-05T16:00
https://ria.ru/20200505/1570979887.html
Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина
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РИА Новости

Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина

11:14 05.05.2020 (обновлено: 16:00 05.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье скончавшегося генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, который заразился коронавирусом.
"В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех - его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте Роскосмоса.
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"С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - сказал Рогозин.
Микрин скончался на 65-м году жизни.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса подтвердили смерть Микрина.
До этого Рогозин сообщал, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Микрин был генеральным конструктором - первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики
Сам Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находятся в изолированной комнате - за стеклом.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Международная космическая станция (МКС)Российская академия наукРоскосмосДмитрий РогозинОбщество
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