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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:06
https://ria.ru/20200505/1570979580.html
В Омской области 16 медиков заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Омской области 16 медиков заразились коронавирусом

11:06 05.05.2020
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© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Омской области во вторник сообщило журналистам о заражении коронавирусом 16 медиков из Омска.
Ранее минздрав Омской области сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске закрыли на карантин вместе c пациентами и медиками из-за риска заражения COVID-19. Министр здравоохранения Ирина Солдатова заверила журналистов, что ситуация находится под контролем, все медики и пациенты больницы обязательно сдадут тест на коронавирус. В регионе вторые сутки подряд зафиксирован резкий рост числа заболевших, 4 мая за сутки впервые выявлены сразу 34 заражённых коронавирусом. Во вторник статистика пополнилась ещё на 30 случаев.
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"Подтверждены 30 новых случаев (заражения коронавирусом за сутки), из которых два ребёнка (четыре месяца, пять лет), 16 - работники медучреждений Омска. Два случая завозные, остальные - заражение на территории Омской области", - сообщили журналистам во вторник в Управлении Роспотребнадзора Омской области, не уточняя, в каких учреждениях работают заразившиеся врачи.
Также областной минздрав рассказал о смерти 82-летней пациентки после заражения COVID-19, это пятый летальный исход в регионе.
По данным оперштаба Омской области на 5 мая, в регионе насчитывается 191 случай заражения COVID-19, из них 42 человека выздоровели, пятеро скончались. Лечение от инфекции проходят 144 человека.
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