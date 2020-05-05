В Омской области 16 медиков заразились коронавирусом

ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Омской области во вторник сообщило журналистам о заражении коронавирусом 16 медиков из Омска.
Ранее минздрав Омской области сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске закрыли на карантин вместе c пациентами и медиками из-за риска заражения COVID-19. Министр здравоохранения Ирина Солдатова заверила журналистов, что ситуация находится под контролем, все медики и пациенты больницы обязательно сдадут тест на коронавирус. В регионе вторые сутки подряд зафиксирован резкий рост числа заболевших, 4 мая за сутки впервые выявлены сразу 34 заражённых коронавирусом. Во вторник статистика пополнилась ещё на 30 случаев.
"Подтверждены 30 новых случаев (заражения коронавирусом за сутки), из которых два ребёнка (четыре месяца, пять лет), 16 - работники медучреждений Омска. Два случая завозные, остальные - заражение на территории Омской области", - сообщили журналистам во вторник в Управлении Роспотребнадзора Омской области, не уточняя, в каких учреждениях работают заразившиеся врачи.
Также областной минздрав рассказал о смерти 82-летней пациентки после заражения COVID-19, это пятый летальный исход в регионе.
По данным оперштаба Омской области на 5 мая, в регионе насчитывается 191 случай заражения COVID-19, из них 42 человека выздоровели, пятеро скончались. Лечение от инфекции проходят 144 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф