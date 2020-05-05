В Омской области 16 медиков заразились коронавирусом

Ранее минздрав Омской области сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске закрыли на карантин вместе c пациентами и медиками из-за риска заражения COVID-19. Министр здравоохранения Ирина Солдатова заверила журналистов, что ситуация находится под контролем, все медики и пациенты больницы обязательно сдадут тест на коронавирус. В регионе вторые сутки подряд зафиксирован резкий рост числа заболевших, 4 мая за сутки впервые выявлены сразу 34 заражённых коронавирусом. Во вторник статистика пополнилась ещё на 30 случаев.