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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:01
https://ria.ru/20200505/1570979219.html
В Магадане детскую больницу закрыли на карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Магадане детскую больницу закрыли на карантин

11:01 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики во вторник закрыли на карантин стационар детской областной больницы в Магадане, у одного из ее врачей диагностировали коронавирус, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор Сергей Носов.
По последней информации, в Магаданской области COVID-19 заразился 131 человек, из которых 2 умерли, 56 вылечились и уже выписаны из больницы. Самое большое число зараженных в регионе дала золотодобывающая артель "Кривбасс", там заразились 62 человека, предприятие закрыли на карантин.
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"Сегодня на карантин закрыт стационар детской областной больницы. Положительный тест был выявлен у одного из врачей. Фактически вирус был приобретен в домашних условиях через контакт с инфицированным человеком. Только благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения вируса в соматике. Тесты, взятые накануне у детей и оставшихся работников, показали отрицательные результаты", - написал Носов. ⠀
Он пояснил, что на время карантина за здоровьем детей будет следить дежурная бригада медиков. Вместе с ними остался и главный врач больницы. ⠀
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"Временно помощь травмированным детям окажет травмпункт для взрослых, стационарная хирургическая помощь будет оказываться на базе областной больницы. Там же будут развёрнуты соматические койки. Инфекционные койки организуют на базе кожного отделения региональной больницы", - уточнил Носов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовМагаданМагаданская областьОбщество
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