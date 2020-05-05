В Магадане детскую больницу закрыли на карантин

"Сегодня на карантин закрыт стационар детской областной больницы. Положительный тест был выявлен у одного из врачей. Фактически вирус был приобретен в домашних условиях через контакт с инфицированным человеком. Только благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения вируса в соматике. Тесты, взятые накануне у детей и оставшихся работников, показали отрицательные результаты", - написал Носов. ⠀