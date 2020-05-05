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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:54
https://ria.ru/20200505/1570978793.html
В ДНР число случаев коронавируса выросло до 133
https://cdn22.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_8b9e07336d0f507ef93ae6c75c83b846.jpg
РИА Новости

В ДНР число случаев коронавируса выросло до 133

10:54 05.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 133, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 128 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 5 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 133. На лечении 113 пациентов. Выписаны 16 человек. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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