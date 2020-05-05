В ДНР число случаев коронавируса выросло до 133

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 5 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 133. На лечении 113 пациентов. Выписаны 16 человек. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.