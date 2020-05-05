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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:50
https://ria.ru/20200505/1570978703.html
Московская больница имени Давыдовского начала прием пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

Московская больница имени Давыдовского начала прием пациентов с COVID-19

10:50 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского начали принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского департамента здравоохранения Москвы перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За несколько дней на лечение поступили около 200 пациентов", - говорится в сообщении.
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Согласно данным, сейчас для больных подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки для пациентов оснащены специальными консолями для подачи кислорода при необходимости.
Кроме того, в корпусах установлены новые шлюзы, отделяющие "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты.
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Отмечается, что с пациентами работают мультидисциплинарные медбригады, в составе которых анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие.
Несмотря на перепрофилирование двух корпусов, в больнице продолжают оказывать экстренную медпомощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для этих пациентов расположены в отдельном корпусе.
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