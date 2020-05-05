Московская больница имени Давыдовского начала прием пациентов с COVID-19

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского начали принимать пациентов с Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского начали принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией , сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы

"Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского департамента здравоохранения Москвы перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За несколько дней на лечение поступили около 200 пациентов", - говорится в сообщении.

Согласно данным, сейчас для больных подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки для пациентов оснащены специальными консолями для подачи кислорода при необходимости.

Кроме того, в корпусах установлены новые шлюзы, отделяющие "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты.

Отмечается, что с пациентами работают мультидисциплинарные медбригады, в составе которых анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие.

Несмотря на перепрофилирование двух корпусов, в больнице продолжают оказывать экстренную медпомощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для этих пациентов расположены в отдельном корпусе.