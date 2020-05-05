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75 лет Великой Победы
2020-05-05T20:52
https://ria.ru/20200505/1570978619.html
Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы
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РИА Новости

Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы

10:49 05.05.2020 (обновлено: 20:52 05.05.2020)
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© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола
© Fotolia / Andrew Bayda
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Большинство гостей на приеме у президента России по случаю Дня Победы выбирают на горячее рыбу, а за первый тост главы государства традиционно поднимается рюмка водки, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы были отменены.
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Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
"Если брать первую подачу, где на выбор гостям предлагается осетрина, стейк из телячьей вырезки, куриное, утиное или гусиное филе с печеным яблоком и что-нибудь диетическое, например кролик на пару, то, как правило, 50-60% гостей берут рыбу, 30% берут говядину, утку или гуся — 10-15%, кролика — пять процентов. Конечно, есть и "н/з", потому что все просчитывается с запасом. Мы русские, мы любим, чтобы у нас все было в достатке. Мы же не на обеде у королевы Елизаветы, где все по кусочку рассчитано. У нас широкая душа — всего должно быть много", — говорит Галкин.
Количество алкоголя, по его словам, закупается в расчете на каждого гостя, при этом спиртного хватает с лихвой — особенно если учесть, что гости на приеме в основном люди немолодые.

"Это всегда рассчитывается, если вино — то бутылка на человека, водка — так же. Но в любом случае это изобилие, и алкоголь всегда остается. Тост за тостом идут поздравления, но совершенно необязательно после каждого тоста выпивать все — кто-то просто пригубит", — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, существуют и определенные стандарты: например, под какой-то из президентских тостов принято пить шампанское, но, как правило, на 9 Мая это всегда рюмка водки.

"Кто-то потом под рыбу пьет белое вино, кто-то пьет красное, есть и коньяк. Виски тоже есть, но, как правило, это не предлагается за столом. Но если нужно кому-то — то ради бога. Я сейчас не про "первый стол", а про тех гостей, которые говорят: "Я не пью водку, можно мне что-то другое?" Допустим, при Брежневе там была "Зубровка", была водка "Посольская". Из наших президентов особенно никто не пьет, но рюмку-то можно первую, а дальше — уже менее крепкие напитки", — говорит шеф-повар.

Читайте полный текст интервью Анатолия Галкина >>
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75 лет Великой ПобедыАнатолий ГалкинРоссияДень ПобедыАдминистрация президента РоссииОбщество
Популярные комментарии
Неужели сейчас время писать об этом???Мы и так знаем,что у нас такого нет!
5 мая, 13:40
Ирина Шустрова
1400004
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