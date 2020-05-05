Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы

"Это всегда рассчитывается, если вино — то бутылка на человека, водка — так же. Но в любом случае это изобилие, и алкоголь всегда остается. Тост за тостом идут поздравления, но совершенно необязательно после каждого тоста выпивать все — кто-то просто пригубит", — пояснил собеседник агентства.
"Кто-то потом под рыбу пьет белое вино, кто-то пьет красное, есть и коньяк. Виски тоже есть, но, как правило, это не предлагается за столом. Но если нужно кому-то — то ради бога. Я сейчас не про "первый стол", а про тех гостей, которые говорят: "Я не пью водку, можно мне что-то другое?" Допустим, при Брежневе там была "Зубровка", была водка "Посольская". Из наших президентов особенно никто не пьет, но рюмку-то можно первую, а дальше — уже менее крепкие напитки", — говорит шеф-повар.