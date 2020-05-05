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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:42
https://ria.ru/20200505/1570978286.html
В России за сутки 1770 человек вылечились от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570701934_0:0:2764:1555_1036x0_80_0_0_88d0c1eaf559488aab3fc266f0a4253c.jpg
РИА Новости

В России за сутки 1770 человек вылечились от коронавируса

10:42 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 1770 человек, всего выписаны 19 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано – 1770 человек... Выписано за весь период - 19 865", - говорится в сообщении.
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В частности, 297 человек за сутки были выписаны в Москве, 271 человек в Санкт-Петербурге, 99 в Дагестане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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