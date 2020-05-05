В России за сутки 1770 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 1770 человек, всего выписаны 19 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано – 1770 человек... Выписано за весь период - 19 865", - говорится в сообщении.
В частности, 297 человек за сутки были выписаны в Москве, 271 человек в Санкт-Петербурге, 99 в Дагестане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.