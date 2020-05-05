В Совфеде назвали статьи о "режиме" Путина антироссийским шабашем

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Антироссийские статьи в американских СМИ давно стали элементом пропаганды и частью информационной войны, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
"Порадуемся за американских журналистов. Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций?" - заметил с иронией сенатор.
По его словам, работает большая пропагандистская машина, оплаченная в том числе американскими налогоплательщиками. "Ибо американские власти в широком смысле, включая демократов, щедро финансируют этот антироссийский шабаш. Все по законам современных информационных войн", - отметил политик.