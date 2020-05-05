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2020-05-05T10:39
https://ria.ru/20200505/1570978133.html
В Совфеде назвали статьи о "режиме" Путина антироссийским шабашем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/14/1562201432_0:137:2468:1525_1036x0_80_0_0_9bd56ec49b06f0cb51cd405ee1c082d4.jpg
РИА Новости

В Совфеде назвали статьи о "режиме" Путина антироссийским шабашем

10:39 05.05.2020
11268
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Антироссийские статьи в американских СМИ давно стали элементом пропаганды и частью информационной войны, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
"Порадуемся за американских журналистов. Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций?" - заметил с иронией сенатор.
По его словам, работает большая пропагандистская машина, оплаченная в том числе американскими налогоплательщиками. "Ибо американские власти в широком смысле, включая демократов, щедро финансируют этот антироссийский шабаш. Все по законам современных информационных войн", - отметил политик.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
5 мая, 06:38Медиавойны
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РоссияПулитцеровская премияОлег МорозовВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, эти судорожные "грязные" потоки к чистому не пристанут: ни к нашей России, ни к нашему Президенту. Стратег. Защитник. Уверенный и достойный. Вызывает истинное уважение россиян и во всём мире. Равно как и зависть и клевету. Ничего, справимся и с этим. Выстоим. И будем ЖИТЬ! Ещё лучше, чем прежде.Всем крепкого здоровья, ещё немного терпения и ЛЮБВИ к друг другу. Храни нас всех Господь.
5 мая, 11:18
lyuda.terenteva.55
34520032
Профукал он все свое уважение россиян. Сначала обещениями не повышать возраст, потом враньем про прорывы про рывки, про то как растет зарплата про низкую инфляцию, про рост уровня жизни. Про средний класс с зарплатой в 300 долларов... и много чего еще.
5 мая, 12:31
mdmiguel dios
26000022
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