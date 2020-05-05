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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:38
https://ria.ru/20200505/1570978098.html
В Москве за сутки выявили 5714 случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 5714 случаев коронавируса

10:39 05.05.2020 (обновлено: 11:38 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5714, Подмосковье — 822, Санкт-Петербурге — 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 102 в 83 регионах.

"Распределение по субъектам: Москва — 5714, Московская область — 822, Санкт-Петербург — 226", — говорится в сообщении.

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