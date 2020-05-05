В Москве за сутки выявили 5714 случаев коронавируса

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5714, Подмосковье — 822, Санкт-Петербурге — 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 102 в 83 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва — 5714, Московская область — 822, Санкт-Петербург — 226", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф