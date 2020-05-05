В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В тяжелом состоянии находятся 58% пациентов, лечащихся в стационаре больницы в Коммунарке, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 472 пациента. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 98%, COVID-подтвержденных - 63%. На кислороде вне ОРИТ - 49%. В ОРИТ находятся 51 пациент, из них 30 на ИВЛ. На экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
Кроме того, он также сообщил, что за сутки поступили 34 человека, выписаны - 63.
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