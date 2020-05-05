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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:27
https://ria.ru/20200505/1570977674.html
В Грузии число случаев коронавируса превысило 600
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568971834_0:76:2277:1357_1036x0_80_0_0_439597858affc18068ff776bdf8c974d.jpg
РИА Новости

В Грузии число случаев коронавируса превысило 600

10:27 05.05.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Грузии достигло 604, выздоровели 240 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
В понедельник сообщалось о 593 инфицированных и 223 выздоровевших.
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"Подтвержденных случаев инфицирования – 604, среди них выздоровели - 240, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 4887 человек, под наблюдением - 500, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
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На территории страны введен ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на удаленный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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