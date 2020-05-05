В Филатовской больнице лечатся более 1030 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 1030 человек, в том числе 100 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1358. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1342. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1033. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 100. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 68", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 185 пациентов, поступили - 139.
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