Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:09
https://ria.ru/20200505/1570976925.html
В Филатовской больнице лечатся более 1030 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:186:3309:2047_1036x0_80_0_0_af82624ed7617e9596bdbcd2d20f2401.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 1030 пациентов с COVID-19

10:09 05.05.2020
1610
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 1030 человек, в том числе 100 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1358. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1342. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1033. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 100. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 68", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 185 пациентов, поступили - 139.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000211
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Заместитель гендиректора корпорации Иркут по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов
Умер вице-президент корпорации "Иркут"
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
В Москве за сутки выявили 5714 случаев коронавируса
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Машины скорой помощи
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме
Школьные рюкзаки
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Фитнес
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Президент РФ Владимир Путин
В Совфеде назвали статьи о "режиме" Путина антироссийским шабашем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния