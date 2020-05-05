В Самаре военнослужащие ЦВО дали концерты под окнами домов ветеранов

САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре, сообщает во вторник пресс-служба округа.
"В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа накануне юбилея победы в Великой Отечественной войне дали мини-концерты под окнами домов ветеранов как на фронте во время войны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, военнослужащие и ансамбль песни и танца приезжали к домам ветеранов на уникальном рабочем автомобиле ЗИС-5В, который был найден во время раскопок под Вязьмой и восстановлен. Военные солисты исполнили для ветеранов такие песни, как "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Перед концертом военнослужащие в форме времен войны вручали фронтовикам написанные солдатами и сержантами поздравительные письма.
© Фото : пресс-служба ЦВОВоеннослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
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Военнослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
© Фото : пресс-служба ЦВОВоеннослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
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Военнослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
1 из 2
Военнослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
2 из 2
Военнослужащие Центрального военного округа дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
Ветераны и зрители, наблюдавшие из окон и балконов своих домов, аплодировали и просили на бис песню "День Победы". В связи с этим в некоторых дворах песня была исполнена повторно. Зрители подпевали и хлопали, поздравляли ветеранов, некоторые выставляли у окон фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
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