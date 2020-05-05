В Самаре военнослужащие ЦВО дали концерты под окнами домов ветеранов

"Никто не скажет про войну хорошего". Воспоминания ветерана Екатерина Гусева прошла Великую Отечественную войну с одним пулеметом ДШК в руках. За годы войны она проделала путь от Сталинграда до Берлина, где и встретила долгожданную Победу. Екатерину Алексеевну призвали на фронт в 1943 году, как только ей исполнилось 18 лет.