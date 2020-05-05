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75 лет Великой Победы
2020-05-05T12:25
https://ria.ru/20200505/1570976376.html
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570976349_0:195:2950:1854_1036x0_80_0_0_726aa2bfcdc49fe37403f9d7641b88f6.jpg
РИА Новости

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

09:43 05.05.2020 (обновлено: 12:25 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкТоржественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Торжественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
"Потом идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит, обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет", — отметил собеседник агентства.
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По словам Галкина, меню сильно не меняется: скорректироваться может только какой-нибудь десерт, а вот сбоев на его памяти не случалось.

"Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле, это нереально, конечно, потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон. У каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд: десертов, горячих закусок, это все прорабатывается с ними не один месяц", — добавил шеф-повар.

По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за пандемии COVID-19 все массовые мероприятия на 9 Мая перенесли на более поздний срок.
Читайте полный текст интервью Анатолия Галкина >>
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75 лет Великой ПобедыАнатолий ГалкинКоронавирус в РоссииРоссияДень ПобедыАдминистрация президента РоссииОбщество
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