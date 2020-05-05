Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

"Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле, это нереально, конечно, потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон. У каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд: десертов, горячих закусок, это все прорабатывается с ними не один месяц", — добавил шеф-повар.