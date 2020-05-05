Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтопления населенных пунктов

"Мы готовим в МИД ноту для узбекской стороны, мы имеем право сегодня требовать, мы пострадавшая сторона, по возмещению, возможно. Вообще наше пожелание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали, а если восстановили, то совсем в малом объеме, потому что оно было построено без согласования с нами", — сказал Громов в интервью телеканалу Atameken Business.

МЧС Узбекистана сообщало, что 1 мая в 05:55 (03:55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Позже администрация Туркестанской области Казахстана сообщила о затоплении 440 домов и 1682 гектаров посевов. По последним данным, в Казахстане из 14 населенных пунктов были эвакуированы более 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей. По предварительным подсчетам, подтоплены 845 жилых домов, три школы, пять детских садов, четыре медицинские организации, один дом культуры и десять магазинов.