Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T16:48
https://ria.ru/20200505/1570976180.html
Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтопления населенных пунктов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтопления населенных пунктов

09:36 05.05.2020 (обновлено: 16:48 05.05.2020)
10778
© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 5 мая — РИА Новости. Казахстан готовит ноту в МИД Узбекистана из-за прорыва дамбы и подтопления населенных пунктов, сообщил во вторник заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Сергей Громов.

"Мы готовим в МИД ноту для узбекской стороны, мы имеем право сегодня требовать, мы пострадавшая сторона, по возмещению, возможно. Вообще наше пожелание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали, а если восстановили, то совсем в малом объеме, потому что оно было построено без согласования с нами", — сказал Громов в интервью телеканалу Atameken Business.

Последствия наводнения в Сардобинском районе Узбекистана
3 мая, 09:25
В зоне наводнения в Узбекистане за сутки спасли почти 140 человек
По его словам, письмо с просьбой предоставить полную картину случившегося и с планируемыми мерами в Узбекистан будет направлено во вторник, 5 мая.
МЧС Узбекистана сообщало, что 1 мая в 05:55 (03:55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Позже администрация Туркестанской области Казахстана сообщила о затоплении 440 домов и 1682 гектаров посевов. По последним данным, в Казахстане из 14 населенных пунктов были эвакуированы более 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей. По предварительным подсчетам, подтоплены 845 жилых домов, три школы, пять детских садов, четыре медицинские организации, один дом культуры и десять магазинов.
Кладбище кораблей в Муйнаке
3 марта, 03:00Акценты
Токсичная пустыня: сначала люди угробили озеро – теперь оно мстит им
48313614
МИД УзбекистанаУзбекистанКазахстанВ мире
Рекомендуем
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с Путиным
Депутат бундестага ФРГ Александер Ной
Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Магазин разливных напитков
В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Австралийская певица Sia
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию
Сервировка стола
Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Узбекистан
В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2266
Глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС России посетит Ленский район Якутии в среду
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Сбор чая в Сочи
Секреты бессмертия. Что делает чай таким полезным
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния