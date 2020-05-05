Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что с 1 сентября школы откроют свои двери для учеников и они смогут вернуться за парты в традиционном режиме.
"И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты", - сказал Кравцов в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом.
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