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2020-05-05T11:12
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Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
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РИА Новости

Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников

09:35 05.05.2020 (обновлено: 11:12 05.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что с 1 сентября школы откроют свои двери для учеников и они смогут вернуться за парты в традиционном режиме.

"И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты", - сказал Кравцов в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом.
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