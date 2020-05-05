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75 лет Великой Победы
2020-05-05T11:06
https://ria.ru/20200505/1570975346.html
Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы

09:13 05.05.2020 (обновлено: 11:06 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко прочитала в рамках проекта Межпарламентской ассамблеи СНГ стихотворение Роберта Рождественского и посоветовала накануне 75-летнего юбилея Победы перечитать фронтовую поэзию.

"Стихи о войне - читайте сами, читайте детям. Какая там сила веры и ожесточение, осознание долга перед будущим и в то же время любовь к жизни. Она в точных, скупых, простых деталях, в каждом слове именно у фронтовиков. И накатывают переживания прямо с фронта", - сказала она агентству Sputnik.

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По словам Матвиенко, в рамках МПА СНГ, которую она возглавляет, был сделан проект: несколько человек – актер, ветеран, политик и представитель молодого поколения – читают одно произведение, стихотворение о Великой Отечественной войне.
"Я, как и мои коллеги, приняла участие в этом проекте. Мне доверили выбор, что именно читать. Хочу сказать, взяла очень серьезную паузу, месяц тянула – настолько сложным это оказалось. Не хотела подходить формально", - сказала спикер.
По словам Матвиенко, ей пришлось перечитать, "даже пережить", много фронтовой поэзии, в том числе Константина Симонова, Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Ольги Берггольц. В каждом из них, считает она, чувствуется конкретный человек в солдате, стоящем перед огромной, бескрайней войной, в которой надо победить.
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"Очень сильное и очень нужное сейчас, перед Днем Победы, впечатление получила, как какое-то очищение, катарсис. Особенно, когда читала поэтов-фронтовиков", - сказала спикер.
В результате Матвиенко остановила свой выбор на стихотворении "Реквием" Роберта Рождественского.
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"Вроде произведение, знакомое каждому, читанное, произнесенное, услышанное стократно каждое слово в нем. Но сила в нем космическая, масштаб! Знаете, это как взгляд со стороны уже на прошедшее, на боль, на трагедию, на величину подвига", - заявила спикер.
"Читаешь - и магия какая-то: слова простые, а как будто больше становишься, сильнее. Прочитайте", - посоветовала она.
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75 лет Великой ПобедыРоберт РождественскийКонстантин Симонов (политолог)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФБулат ОкуджаваАлександр ТвардовскийПолитика
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