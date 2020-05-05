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2020-05-05T09:11
https://ria.ru/20200505/1570975110.html
Россияне во вторник вернутся на родину из Вьетнама, Турции и Таджикистана
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РИА Новости

Россияне во вторник вернутся на родину из Вьетнама, Турции и Таджикистана

09:01 05.05.2020 (обновлено: 09:11 05.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне во вторник возвращаются на родину вывозными рейсами из Вьетнама, Турции, Таджикистана, сообщала ранее Минкомсвязь в своем Telegram-канале.
Так, на 5 мая запланированы рейсы Камрань — Санкт-Петербург — Москва, Анталия — Ростов-на-Дону — Уфа, Душанбе — Сургут — Екатеринбург.
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В Новосибирск прибыл вывозной рейс из Берлина
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет в небе
4 мая, 06:38Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Денпасара в Петербург
13110527
МоскваУфаВьетнамТурцияТаджикистанРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Общество
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