Синоптики пообещали москвичам ливни, грозы и летнее тепло во вторник

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в мае

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в мае

Метеоролог отметил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что немного ниже нормы.