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2020-05-05T09:00
https://ria.ru/20200505/1570974997.html
Синоптики пообещали москвичам ливни, грозы и летнее тепло во вторник
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам ливни, грозы и летнее тепло во вторник

09:00 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
Девушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная погода, ливни и грозы ожидают москвичей во вторник, выпадет до трети месячной нормы осадков, температура воздуха в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прошумят интенсивные ливни, 16 миллиметров или почти треть месячной нормы осадков, 80% вероятность гроз, при этом южные ветры принесут нам влажный морской воздух с температурным фоном, соответствующим климатическим показаниям лета. Поэтому в Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня такие июльские ливни, грозы, душно, жара. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье 19-24", - сказал Тишковец.
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Метеоролог отметил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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