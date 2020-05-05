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2020-05-05T14:52
https://ria.ru/20200505/1570974736.html
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
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РИА Новости

Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия

08:35 05.05.2020 (обновлено: 14:52 05.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свой дом и обращаться за помощью в кризисные центры и органы внутренних дел без специального пропуска, необходимого в условиях COVID-19, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения", — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили об обращениях к ним от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, а также об обращениях с просьбами о помощи в период ограничительных мер.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
5 мая, 03:07Распространение нового коронавируса
В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
72853786
домашнее насилиеТатьяна МоскальковаОбщество
Популярные комментарии
Фото на пропуск можно взять из соцсетей, там большое количество таких жертв, как будто им губы сковородкой по лицу разбросало...
5 мая, 09:00
YSYar S
1690001
Может им по отдельной квартире выдать из личного фонда мэра.
5 мая, 10:24
Адам Ваксель
590001
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