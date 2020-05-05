Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свой дом и обращаться за помощью в кризисные центры и органы внутренних дел без специального пропуска, необходимого в условиях COVID-19, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения", — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили об обращениях к ним от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, а также об обращениях с просьбами о помощи в период ограничительных мер.