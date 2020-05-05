Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T08:35
https://ria.ru/20200505/1570974693.html
Об участии в акции "День Победы на разных языках" заявили 27 стран
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570904087_0:143:3072:1871_1036x0_80_0_0_494eb24ebb6a3706259af769d250158b.jpg
РИА Новости

Об участии в акции "День Победы на разных языках" заявили 27 стран

08:35 05.05.2020
1616
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию дня Победы
Подготовка к празднованию дня Победы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Подготовка к празднованию дня Победы
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Исполнить 9 мая песню "День Победы" на языках всех народов России уже готовы активисты из 27 стран, сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Ранее замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн рассказал, что партия 9 мая проведет акцию "День Победы на разных языках". "Волонтеры Победы" выступают одним из партнеров акции.
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
30 апреля, 15:0775 лет Великой Победы
Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть "День Победы"
"Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие", - сообщила Амельченкова.
В пресс-службе "Единой России" сообщили, что с 8 мая на специальном интернет-сайте будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
К участию в акции россиян пригласил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на всех родных языках", - цитирует Лещенко пресс-служба ЕР.
Глава "Волонтеров Победы" уточнила, что спеть песню можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах. Чем "креативнее и музыкальнее" будет видео, тем больше шансов стать победителями.
3330002
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)В мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Казахстан
Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтопления населенных пунктов
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: США опубликуют 53 документа о российском "вмешательстве"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Китайский юань
Китай на пороге введения суверенной кибервалюты
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Американский переворот в Венесуэле провалился
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
Лента новостейМолния