Об участии в акции "День Победы на разных языках" заявили 27 стран

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Исполнить 9 мая песню "День Победы" на языках всех народов России уже готовы активисты из 27 стран, сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Ранее замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн рассказал, что партия 9 мая проведет акцию "День Победы на разных языках". "Волонтеры Победы" выступают одним из партнеров акции.
В пресс-службе "Единой России" сообщили, что с 8 мая на специальном интернет-сайте будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
К участию в акции россиян пригласил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на всех родных языках", - цитирует Лещенко пресс-служба ЕР.
Глава "Волонтеров Победы" уточнила, что спеть песню можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах. Чем "креативнее и музыкальнее" будет видео, тем больше шансов стать победителями.