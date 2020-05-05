Об участии в акции "День Победы на разных языках" заявили 27 стран

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что с 8 мая на специальном интернет-сайте будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.