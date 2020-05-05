Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека

"На рейс сел 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей. 71 человек имел просроченные визы, соответственно, с миграционной службой договорились, чтобы их не штрафовали, все удачно", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.