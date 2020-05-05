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2020-05-05T08:22
https://ria.ru/20200505/1570974420.html
Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека
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РИА Новости

Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека

08:22 05.05.2020
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© Мария СеливановаСамолет AZUR air
Самолет AZUR air
© Мария Селиванова
Самолет AZUR air. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Azur Камрань (Вьетнам) - Петербург - Москва вылетел из Вьетнама, на его борту 231 человек, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине.
"На рейс сел 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей. 71 человек имел просроченные визы, соответственно, с миграционной службой договорились, чтобы их не штрафовали, все удачно", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
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Также рейсом "смогли улететь шесть граждан Молдовы, два гражданина Белоруссии и одна гражданка ЛНР", уточнили в консульстве. Кроме того, на рейсе было несколько человек "по гуманитарным спискам, у них не было средств к существованию и приобретению билетов".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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