В Индии за сутки выявили 3,9 тысячи новых случаев коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 3,9 тысячи человек и составляет 46 433, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 32 138 человек. Выздоровели после коронавируса 12 726 человек (2094 за сутки), погибли 1 568 человек (195 за сутки).
Накануне сообщалось о 42 533 заболевших, днем ранее – о 39 980.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 14 541 случай заражения (1567 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 5804 случая (376 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 4 898 зараженными (349 сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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