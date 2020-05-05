В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 843 человек

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 843, одиннадцать человек погибли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 5 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, зафиксирована и очередная смерть от заболевания. "Умер мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID-19. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент, помимо этого, страдал сахарным диабетом и получал инсулин", - отметили в штабе.

Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 843. Погибли 11 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 600 человек. За все время пандемии в республике проведены более 58 тысяч тестов на коронавирус.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.