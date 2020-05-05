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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:41
https://ria.ru/20200505/1570973906.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 843 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 843 человек

07:41 05.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 843, одиннадцать человек погибли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 5 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, зафиксирована и очередная смерть от заболевания. "Умер мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID-19. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент, помимо этого, страдал сахарным диабетом и получал инсулин", - отметили в штабе.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 843. Погибли 11 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 600 человек. За все время пандемии в республике проведены более 58 тысяч тестов на коронавирус.
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В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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