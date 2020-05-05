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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:08
https://ria.ru/20200505/1570973744.html
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137357_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_c46ae68a80b803cdcca6529854948031.jpg
РИА Новости

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

07:37 05.05.2020 (обновлено: 11:08 05.05.2020)
248415
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
Отмечается, что особенно повысится спрос на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах, а также консультанты по личным финансам.
Также цифровизация компаний и переход на удаленную работу приведут к росту востребованности экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров, а также специалистов по организации времени.
Работодатели также будут искать консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.
Центр занятости населения
5 мая, 06:56Распространение нового коронавируса
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Забота россиян о своем здоровье и здоровье близких, включая пожилых, повысит спрос на онлайн-врачей общей практики и сиделок. Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.
Не останутся без внимания, считают эксперты, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.
В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
4 мая, 17:22
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
30309821185
Распространение нового коронавирусаКем статьНавигатор абитуриентаИнститут прогрессивного образованияСамоизоляцияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеРаботаОбщество
Популярные комментарии
Короче, нужны будут бездельники...
5 мая, 09:44
llaitman
103401122
Программисты, дизайнеры, автоматизаторы, контент менеджеры, маркетологи, руководители - бездельники? А вы точно в курсе, что эти специалисты делают?
5 мая, 09:51
MMyfiveemail
392001449
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