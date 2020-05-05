Глава МЧС России посетит Ленский район Якутии в среду

ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Министр МЧС России Евгений Зиничев 6 мая посетит Ленский район Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что река Лена в республике вскрылась ото льда почти на две недели раньше обычного. Порядка 16 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность прохождения паводка на реках Якутии. Сотрудники Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ совместно со специалистами Роскосмоса проконтролируют паводковую и лесопожарную обстановку в Якутии благодаря мобильному комплексу для космического мониторинга, доставленному в республику 7 апреля.
"Завтра ожидаем прибытие в Ленский район министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Евгения", - приводятся слова начальника главного управления МЧС России по Якутии Павла Гарина.
Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день активная фаза ледохода проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 километрах ниже населенного пункта Турукта, а верхняя - в 20 километрах ниже города Ленск. Критических уровней воды не зарегистрировано. Протяженность ледохода составляет 100 километров. За сутки ледоход продвинулся на 10 километров.
На территории района работает межведомственная оперативная группа №1 "Лена". На дежурстве в городе Ленск находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра.
Вслед за ледоходом группа будет направлена в Олекминский район, где продолжается повышение уровней воды и наблюдаются подвижки льда. На реке Амга нижняя и верхняя кромки ледохода наблюдаются у гидропоста Буяга Алданского района, критических отметок нет. Четвертого мая река Алдан вскрылась в верхнем течении, у гидропоста Суон-Тит Алданского района. В пределах Усть-Майского района продолжает подниматься уровень воды. В городе Томмот для обеспечения безопасности населения при прохождении ледохода по реке Алдан работает межведомственная оперативная группа №2 "Алдан". В верхнем течении реки Вилюй наблюдается повышение уровней воды с различной интенсивностью. На участке Крестях – Сунтар продолжаются подвижки льда, разводья. На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.